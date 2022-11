Turquie : les derniers nomades Yörük peinent à perpétuer leurs traditions

information fournie par France 24 • 09/11/2022 à 12:50

Les Yörük sont des Turkmènes qui résistent autant qu'ils peuvent à la sédentarisation depuis plus d'un siècle. Ils travaillent le lait de leurs chèvres ou de leurs brebis. Mais ces nomades et leurs troupeaux sont de moins en moins les bienvenus dans ces montagnes du sud de la Turquie. Certains propriétaires privés clôturent leurs terrains car leurs animaux provoqueraient des dégâts aux plantations. Et ils ne seraient plus que quelques centaines à vivre encore comme des nomades.