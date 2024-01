Turquie, l’impossible deuil : de nombreuses victimes du séisme toujours manquantes

information fournie par France 24 • 15/01/2024 à 12:50

Près d'un an après le séisme meurtrier qui a frappé le sud-est de la Turquie et le nord-est de la Syrie, de nombreuses victimes n’ont toujours pas été retrouvées. Selon les estimations officielles, plus de 50 000 personnes sont mortes lors du drame. Pour les familles des disparus, la recherche des êtres aimés et la quête de réponses rendent le travail de deuil encore plus difficile. Nos correspondants en Turquie, Jenna Le Bras et Adrià Rocha Cutiller, sont retournés à Antakya, la ville la plus touchée par le séisme, pour raconter l'histoire de l'une de ces familles.