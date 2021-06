Tunisie : une économie mise à genoux par la pandémie

France 24 • 03/06/2021 à 23:04

En visite à Tunis ce jeudi, le Premier ministre français Jean Castex a promis au président Kaïs Saïed l'assistance de Paris pour "accompagner les réformes" dans ce "pays ami" mis à genoux par l'épidémie de coronavirus. Parce qu'il est notamment très dépendant du tourisme, l'un des secteurs les plus impactés par la pandémie, il a vu son produit intérieur brut s'effondrer de 8,8% l'an dernier et sa dette publique dépasser les 87% de la richesse nationale, soit plus du double de son niveau d'il y a 10 ans.