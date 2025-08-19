Donald Trump a exprimé lundi un certain optimisme sur la possibilité d'arriver à la paix en Ukraine, en recevant aimablement Volodymyr Zelensky, loin de l'humiliation publique qu'il lui avait infligée fin février à la Maison Blanche. Le président américain en revanche à nouveau jugé qu'un cessez-le-feu n'était pas nécessaire pour engager un processus de paix, contrairement à ce que demandent les Ukrainiens et leurs alliés européens.
Trump-Zelznsky: cordiales retrouvailles
