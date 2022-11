information fournie par France 24 • 16/11/2022 à 08:34

Donald Trump se lance dans la une nouvelle course à la Maison Blanche au moment où les Républicains apparaissent plus divisés que jamais sur la marche à suivre, séduits par le gouverneur de Floride Ron DeSantis. Une candidature à contre-temps ? On va plus loin avec Claude Guibal, de retour des Etats-Unis pour France Inter.