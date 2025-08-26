Donald Trump a promis mardi que la peine de mort serait requise pour tout meurtre commis à Washington, alors qu'elle est abolie dans la capitale américaine depuis 1981.
Trump affirme vouloir requérir la peine de mort pour tout meurtre à Washington
