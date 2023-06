Troisième nuit de violences : 875 arrestations, la consigne c'était "fermeté" et "retenue"

information fournie par France 24 • 30/06/2023 à 16:33

Pour endiguer une "généralisation" des violences urbaines, les autorités avaient mobilisé dans la nuit de jeudi à vendredi 40.000 policiers et gendarmes, ainsi que des unités d'intervention d'élite comme la BRI, le Raid (police) et le Groupe d'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN). Les forces de l'ordre ont procédé à 875 interpellations, dont 408 à Paris et sa proche banlieue, selon le bilan définitif du ministère de l'Intérieur. Selon le parquet de Paris, 150 personnes ont été placées en garde à vue en lien avec les événements de la nuit et une quarantaine de magasins dégradés. Notre journaliste spécialiste police-justice Karim Hakiki nous en dit plus.