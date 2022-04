Triomphe de Marine Le Pen en Outre-mer : sentiment d'insécurité et d'abandon

information fournie par France 24 • 26/04/2022 à 11:16

Dans de nombreux territoires d'Outre-mer, Marine Le Pen a réalisé des scores historiques, notamment en Guadeloupe (69,6% des voix), en Martinique (60,87%), en Guyane (60,70%), à la Réunion (59,57%) et à Mayotte (59,10%). Un vote de protestation sur fond de crise sociale, de mouvement anti-pass sanitaire et plus globalement de défiance envers les autorités, sur des terres qui avaient plutôt plébiscité la gauche radicale le 10 avril. FRANCE 24 reçoit Béatrice Giblin : géographe, géopolitologue, et directrice de la revue Hérodote. Selon ses analyses, de nombreux français en Outre-mer, se trouvent dans une "situation de fragilité. Ils pensent, à tort, que Marine Le Pen va servir leurs intérêts". D'ailleurs, ces électeurs ne considèrent son programme ni comme une menace, ni un danger pour leur bien-être, explique Mme. Giblin. "Ils se disent, puisqu'on est français il peut rien nous arriver".