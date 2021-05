France 24 • 21/05/2021 à 09:16

Une trêve sous l'égide de l'Égypte entre Israël et le Hamas a débuté vendredi, mais le Hamas a prévenu qu'il se tenait toujours "prêt à dégainer" et a exigé qu'Israël mette fin à la violence à Jérusalem et répare les dégâts causés dans la bande de Gaza. Agnès Levallois, maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique, estime que pour le Hamas "la violence de la riposte israélienne étant ce qu'elle était, il fallait accepter un cessez-le-feu".