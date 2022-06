Travailleurs migrants dans les pays du Golfe : des milliers de morts inexpliquées

information fournie par France 24 • 29/06/2022 à 11:17

10 000 travailleurs migrants d'Asie du Sud et d'Asie du Sud-Est meurent chaque année aux Émirats arabes unis, en Arabie Saoudite, au Qatar, à Oman et à Bahreïn, selon l'ONG FairSquare. Les conditions de travail et les mauvais traitements sont sans doute à l'origine de ces décès. Beaucoup pointent également du doigt les conditions climatiques. De nombreux ouvriers travaillent sur des chantiers avec des températures de plus de 50 degrés. Selon une étude internationale, au cours des huit dernières années, la cause du décès de travailleurs étrangers était, dans 517 cas, une maladie cardiaque, "peut-être" lié à un stress thermique. Pour en parler, nous Nicholas MCGeehan, directeur de l'ONG FairSquare.