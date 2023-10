information fournie par France 24 • 31/10/2023 à 12:05

Question analyse des données massives, confidentielles et souveraines, les choses sérieuses commencent. Dorénavant les Français se disent prêt à remettre en cause la domination américaine. L’offre française s’étoffe. Après Chapsvision, la société Invenis propose à l’armée, aux services de sécurité, aux administrations, mais aussi aux entreprises, un logiciel pour traiter leurs données sensibles. Pour en parler, nous recevons Grégory Serrano, fondateur et directeur général adjoint d’Invenis.