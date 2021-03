"Traces", le court-métrage d'animation français pré-sélectionné pour les Oscars

France 24 • 05/03/2021 à 16:44

Treize minutes de poésie en peinture et sable sur verre : "Traces" de Sophie Tavert Macian et Hugo Frassetto est pré-sélectionné pour le prix du meilleur court-métrage d'animation aux Oscars. Le film s'inspire des peintures rupestres de la grotte Chauvet (des lions et des bisons dessinés il y a 36 000 ans) dont les réalisateurs ont imaginé qu'ils ont été l'œuvre de leurs personnages, Karou, le traceur, et son apprentie Lani.