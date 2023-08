"Tout va très vite" : les pompiers luttent sur plusieurs front en Grèce contre les incendies

information fournie par France 24 • 23/08/2023 à 14:42

Les pompiers grecs combattent mercredi, pour le cinquième jour consécutif et sur plusieurs fronts, de gros incendies dans le pays qui ont déjà fait au moins vingt morts et recouvrent Athènes d'une épaisse fumée noire. Mercredi matin, des ordres d'évacuation ont été émis pour trois nouveaux quartiers, où se trouvent trois maisons de retraite, à Menidi en banlieue d'Athènes. Alexia Kefalas, correspondante FRANCE 24 en Grèce, nous en dit plus.