information fournie par France 24 • 23/08/2024 à 16:49

"Assez perdu de temps". Lucie Castets et le Nouveau Front populaire sont sortis "prêts" à "construire des coalitions" de leur rendez-vous à l’Élysée avec Emmanuel Macron, "lucide" mais toujours animé selon la gauche par la "tentation" de former son propre gouvernement, dans la foulée de ces consultations qui ont débuté ce 23 août. Arnaud Mercier, professeur en sciences de l'information, spécialiste de la communication politique nous en dit plus sur France 24.