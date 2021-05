Tous en terrasse ! Une passion française

France 24 • 21/05/2021 à 19:40

C'est incontestablement ce qui manquait le plus aux Français, ces derniers mois : s'installer en terrasse et commander à boire ou à manger. C'est désormais possible, pour le plus grand bonheur de tous. L'occasion de revenir sur l'histoire d'amour entre les Français et leurs bistrots, qui ne date pas d'hier ! Nous irons également à la rencontre d'Alain Fontaine, chef du restaurant Le Mesturet et président de l'association française des maîtres restaurateurs. Il revient sur l'organisation mise en place et les défis qui attendent les acteurs de la restauration, après sept mois de fermeture des établissements.