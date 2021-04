Tourisme et Covid : les paradoxes de l'Espagne

France 24 • 08/04/2021 à 16:36

Destination phare en Europe, l'Espagne met tout en œuvre pour sauver son tourisme, qui représente 2,5 millions d'emplois et 13% de son PIB. Moyennant un test PCR négatif, elle a rouvert ses frontières aux touristes étrangers. Aux Baléares notamment, Allemands et Français affluent pour profiter des plages, ainsi que des cafés et ses restaurants, ouverts jusqu'à 17 h. Mais si ces derniers peuvent venir en Espagne, les Espagnols, eux, ont interdiction de quitter leur région, les frontières des communautés autonomes étant fermées. Une situation vécue comme une injustice par la population comme les professionnels du tourisme.