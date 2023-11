information fournie par France 24 • 08/11/2023 à 13:56

Au Togo, la consommation de drogues et de stupéfiants, tels que le cannabis et le tramadol, prend une ampleur inquiétante dans les établissements scolaires. Selon les derniers chiffres, il est apparu que la tranche d'âge la plus concernée est celle des 12 à 24 ans. Depuis cette rentrée scolaire, à la mi-octobre, le pays intensifie sa lutte contre la consommation de drogues en milieu scolaire.