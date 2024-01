Tirs croisés entre l'Iran et le Pakistan : l'Union européenne exprime sa "vive inquiétude"

information fournie par France 24 • 18/01/2024 à 14:47

L'Union européenne a exprimé jeudi sa "vive inquiétude" concernant "la spirale de la violence au Moyen-Orient et au-delà", après les tensions entre le Pakistan et l'Iran marquées par des frappes réciproques sur leur territoire. Deux jours après une frappe aérienne meurtrière de Téhéran, le Pakistan a annoncé jeudi avoir mené une "série de frappes de précisions contre des caches terroristes dans la province du Sistan-Balouchistan". Va-t-on vers un embrasement de la zone ? Le décryptage de Marc Goutalier, consultant en géostratégie et spécialiste du Moyen-Orient.