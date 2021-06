Tidiane Thiang : "L'Afrique en Conte", un patrimoine préservé grâce aux nouvelles technologies

France 24 • 22/06/2021 à 16:56

Les contes sont à la fois des récits pour enfants et des objets du patrimoine culturel. Le projet "L'Afrique en Conte" veut les préserver et les diffuser, nous explique Tidiane Thiang,

coréalisateur de cette série de podcasts produite en Côte d'Ivoire. Il avait précédemment réalisé les séries "C'est la vie" et "Dianké". Il nous explique aussi pourquoi il est essentiel de transmettre ces longues traditions orales et comment le genre se réinvente sur le continent africain.