information fournie par France 24 • 16/06/2022 à 13:58

Thomas Sametin est réalisateur. Son dernier film "For The Sake of Peace" a été présenté au festival de Cannes, il y a quelques semaines. Il nous emmène dans un pays passé complètement sous les radars médiatiques : le Soudan du Sud. Indépendant depuis 2011, c'est l’un des plus jeunes et des plus violents pays du monde. Pourtant, ce documentaire fait le pari de la vertu et de la lumière, celui de la paix.