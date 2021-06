Théorie du ruissellement : par où coule la richesse ?

France 24 • 28/06/2021 à 16:09

La richesse ruisselle-t-elle naturellement des plus fortunés vers les plus modestes ? Suffit-il de ne pas trop taxer les plus aisés pour que leur épargne finance les investissements et la croissance de demain ? Alors que l'épidémie de Covid-19 a provoqué récession et endettement partout dans le monde, la théorie dite "du ruissellement" revient en force dans le débat public. Faut-il laisser faire, ou taxer les plus riches pour stimuler l'activité ? Le ruissellement, est-ce que ça marche ? Regardez !