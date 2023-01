information fournie par France 24 • 26/01/2023 à 12:32

La tension est montée d'un cran entre la RD Congo et le Rwanda. Kigali accuse Kinshasa d'avoir violé son espace aérien et affirme avoir pris des « mesures défensives ». Un avion de chasse congolais a été touché par un tir Rwandais. Les autorités congolaises nient avoir violé l'espace aérien de leurs voisin et qualifie l'attaque de leur Sukhoi d'"acte de guerre".