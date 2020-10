Tensions France - Turquie : quelle est la stratégie de Recep Tayyip Erdogan ?

France 24 • 26/10/2020 à 20:22

Nouvelle passe d'armes entre la France et la Turquie. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé au boycott des produits français et évoqué une campagne de lynchage des musulmans par certains leaders européens. Emmanuel Macron avait promis que la France continuerait de défendre les caricatures dans son discours lors de l'hommage national au professeur Samuel Paty. Paris a rappelé son ambassadeur à Ankara. Que se cache-t-il derrière cette crise ? Jusqu'où ira la dégradation des relations entre la France et la Turquie, et plus largement entre les leaders européens et la Turquie ?