information fournie par France 24 • 02/11/2023 à 17:19

Les craintes d'un embrasement régional de la guerre entre Israël et le Hamas, déclenchée par l'attaque sans précédent du mouvement palestinien en Israël le 7 octobre, s'accroissent en raison notamment de la montée des tensions à la frontière libano-israélienne. Celle-ci est le théâtre d'échanges de tirs entre l'armée israélienne d'un côté et le puissant mouvement libanais Hezbollah et ses alliés de l'autre, qui soutiennent le Hamas. Les précisions de notre envoyé spécial au Liban, Tarek Kaï.