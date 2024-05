Taylor Swift, ce qui se cache derrière son succès planétaire

information fournie par France 24 • 03/05/2024 à 15:33

Deux cents millions d'albums vendus, une fortune estimée à près d'un milliard d'euros et des centaines de milliers de "Swiftis" - les fans de sa musique - à travers le monde... Depuis ses débuts en 2006, l'artiste fait tourner la tête de l'industrie musicale et pas seulement. Dans ce numéro de "A l'Affiche", on s'intéresse au phénomène Taylor Swift, qui vient de sortir son onzième album "The Tortured Poet Department" et poursuit sa tournée Eras Tour. Louise Dupont reçoit Morgane Giuliani, autrice de "Taylor Alison Swift : la rebelle devenue icône" (Talent éditions).