information fournie par France 24 • 18/05/2024 à 11:04

Depuis 5 ans, le tourisme entre Taïwan et la Chine est à l'arrêt. En cause, la montée des tensions entre les deux rives et la pandémie de Covid-19. Fin avril, la Chine a annoncé que les habitants de l'une de ses provinces pourraient retourner sur l'archipel taïwanais de Matsu, revendiqué par Pékin. Alors que le nouveau président doit prendre ses fonctions ce lundi 20 mai à Taïwan, cette autorisation est vue comme un premier pas vers la paix.