Syrie : dans le nord-est, le réchauffement climatique fait des ravages

information fournie par France 24 • 14/11/2023 à 10:35

En Syrie, près de la ville de Raqqa, des milliers de personnes déplacées tentent toujours de survivre dans des camps de fortune, alors que la situation sécuritaire ne s'améliore pas. A ces conditions précaires s'ajoute les effets du réchauffement climatique. Cet été, il a fait près de 50 °C dans le nord-est du pays, soit 10 degrés de plus que la normale saisonnière. La désertification progresse et le manque d'eau devient un problème crucial. Résultat : des millions de Syriens sont en insécurité alimentaire, et beaucoup tentent de quitter le pays.