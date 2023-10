information fournie par France 24 • 03/10/2023 à 16:25

La production de livres est en constante augmentation en Europe. Chaque année, trois milliards d'ouvrages sont produits sur le continent. Cette surproduction a des conséquences négatives sur l'environnement – chaque livre génère 1 kg de CO2 – et l'économie – avec l'explosion du prix du papier. Face à ces enjeux, certains poids lourds du secteur ont décidé de réduire leur production et d'aller vers plus de sobriété.