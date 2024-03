information fournie par France 24 • 06/03/2024 à 12:38

Le président américain Joe Biden et son prédécesseur Donald Trump ont dominé mardi les primaires démocrates et républicaines organisées simultanément dans 15 Etats et un territoire à l'occasion du "Super Tuesday", des résultats sans surprise pour une étape traditionnellement décisive pour la désignation des candidats à l'élection présidentielle aux Etats-Unis. Le décryptage de Bruno Daroux, chroniqueur international à France 24.