"Suisse secrets" : les révélations sur l'argent sale caché au Crédit suisse

France 24 • 21/02/2022 à 11:27

Un consortium de journalistes révèle les pratiques cachées du Crédit suisse, numéro 2 helvétique de la banque. Un lanceur d'alerte a envoyé des informations au quotidien allemand Süddeutsche Zeitung qui ont été épluchées par 48 médias, dont le Monde, le New York Times et le Guardian. Ces révélations retentissantes concernent notamment Le roi de Jordanie Abdallah II et le président du Kazakhstan Kassym-Jomart Tokaïev. Décryptage.