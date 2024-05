information fournie par France 24 • 05/05/2024 à 10:00

Entre 10 % et 12 % des matières textiles sont revendues en France, ce qui alimente un marché de la seconde main en pleine expansion. Son succès repose sur le bénéfice économique et sur sa valeur écologique, des enjeux qui progressent dans les mentalités. En France, les friperies deviennent tendance, avec une progression des achats de 140 % en deux ans. Un reportage de Marie Justé et Francis Simoès pour France 2.