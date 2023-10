information fournie par France 24 • 16/10/2023 à 16:10

Le journaliste et historien Steve Jourdin, auteur de "Israël : autopsie d’une gauche (1905-1995)" aux éditions Le Bord de l'Eau, est l'invité de France 24. Alors que la guerre entre Israël et le Hamas entre dans son dixième jour, il rappelle que Gaza est désormais "un territoire un peu inconnu" pour les Israéliens et décrypte les enjeux d'un assaut terrestre.