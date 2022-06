Stéphane Duguin : "Il y a énormément de campagnes de cyberattaques" depuis l’invasion de l'Ukraine

information fournie par France 24 • 06/06/2022 à 11:34

Le cyberconflit que se livrent la Russie et l'Ukraine depuis plus de trois mois fait de lourds dégâts. Si certains dommages ont éclaté au grand jour, d’autres mettront du temps car ils n’ont pas encore été découverts par l’adversaire. Stéphane Duguin, directeur exécutif de l'ONG CyberPeace Institute à Genève et observateur avisé de la cybersécurité, apporte son éclairage sur cette guerre de l’ombre.