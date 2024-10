information fournie par France 24 • 08/10/2024 à 01:05

Kamala Harris et Donald Trump ont commémoré, en ce 7 octobre, le premier anniversaire des attaques terroristes perpétrées par le Hamas contre Israël. Depuis un an, la guerre à Gaza menée par l'état hébreu, pèse sur la campagne électorale américaine. Et la question du soutien apporté par les Etats-Unis pourrait avoir une influence sur le scrutin du 5 novembre.