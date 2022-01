Soudan : un manifestant tué dans de nouveaux défilés anti-putsch

information fournie par France 24 • 31/01/2022 à 12:54

Un manifestant a été tué dimanche lors de nouveaux défilés à Khartoum et dans plusieurs villes du Soudan pour dénoncer le putsch du général Abdel Fattah al-Burhane et réclamer justice et démocratie.