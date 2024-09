Soudan du Sud : un ambitieux projet de protection de la faune

information fournie par France 24 • 07/09/2024 à 10:00

Devenu indépendant en 2011, le Soudan du Sud est le plus jeune pays du monde. Son histoire tourmentée, mélangeant guerre et crises humanitaires, a retardé son développement. Cela n'a pas empêché l'organisation de conservation, African Parks, de tenter le plus grand projet de conservation au monde. Un mandat de 10 ans, donné par le gouvernement pour protéger un écosystème de 200 000 km2, soit deux fois la taille du Portugal, qui permettra peut être de faire du pays un lieu essentiel pour la préservation de certaines espèces. Un reportage d'Olivia Bizot et Elodie Cousin.