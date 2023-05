Soudan: accord pour une trêve de sept jours, les déplacements de population s'accélèrent

information fournie par France 24 • 02/05/2023 à 22:35

Les dirigeants de l'armée et des forces paramilitaires en guerre au Soudan ont convenu d'une trêve de sept jours, du 4 au 11 mai, lors d'un entretien téléphonique avec le président sud-soudanais Salva Kiir. Aucune des précédentes trêves n'a été respectée. Les combats, qui ont débuté le 15 avril, ont fait plus de 500 morts, principalement à Khartoum et au Darfour, et des milliers de blessées, selon un bilan largement sous-évalué. Il y aurait plus de 330 000 déplacés à l'intérieur du pays.