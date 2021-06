France 24 • 11/06/2021 à 15:02

Rendez-vous avec le rappeur marseillais Soso Maness à l'occasion de la sortie de son nouvel album "Avec le temps", sur lequel on retrouve Jul, Sch, Gims et PLK. Retour sur ses débuts dans le rap à l'âge de 9 ans, sa collaboration légendaire avec Intouchables, sa vie de voyou mais aussi ses projets de musée du hip-hop. Et dans cet épisode, c'est Demon One qui offre la vidéo mystère.