information fournie par France 24 • 17/02/2022 à 13:26

Sécurité, santé et stabilité sont les trois défis communs affichés par l'Europe et l'Afrique pour "changer la donne" de leurs relations lors du 6e sommet Union européenne-Union africaine qui débute jeudi à Bruxelles, le jour où la France et ses alliés officialisent leur retrait du Mali.