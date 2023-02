Sommet UE-Ukraine : une réunion très symbolique pour réaffirmer le soutien de l’Europe

information fournie par France 24 • 03/02/2023 à 11:30

Candidate à l'adhésion à l'UE, l'Ukraine accueille vendredi un sommet avec des représentants européens, "symbole fort" selon la Commission du soutien des vingt-sept "face à l'agression injustifiée" de la Russie, qui a récemment regagné du terrain à l'Est. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen est arrivée jeudi à Kiev, accompagnée du chef de la diplomatie européenne Josep Borrell et d'une quinzaine de commissaires européens. Axel May, chroniqueur international pour France 24, développe l'importance de cette réunion.