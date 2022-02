Sommet spatial de Toulouse : vers "l'indépendance européenne"

information fournie par France 24 • 17/02/2022 à 12:34

Au sommet spatial de Toulouse, Emmanuel Macron envisage une Europe capable d'acquérir une souveraineté technologique, industrielle, militaire et scientifique dans l'espace. Pour Didier Schmitt, Directeur Stratégie pour l'Exploration robotique et habitée à l'ESA (Agence Spatiale européenne), il est essentiel d'aller "bien plus loin que la constellation actuelle. On veut sécuriser le signal, c'est-à-dire que l'on veut aussi pouvoir l'utiliser dans le domaine de la sécurité civile y compris dans le domaine de la défense".