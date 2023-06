Sommet pour un Nouveau Pacte Financier Mondial : quelles solutions pour les pays en développement ?

information fournie par France 24 • 23/06/2023 à 10:45

Suite et fin du Sommet pour un Nouveau Pacte Financier Mondial pour le Climat. Objectif : aider les pays en développement à financer la transition écologique et à faire face au le poids de la dette depuis la crise du Covid-19. Mais les négociations climatiques patinent depuis des années sur fond de division entre les pays du Nord et du Sud. Pour les pays africains, qui représentent à peine 4% des émissions mondiales de CO2, le système international financier actuel, dominé par les Occidentaux, est injuste. Emmanuel Macron s'est exprimé en exclusivité sur France 24. Il faut, selon lui, réconcilier la lutte contre la pauvreté et la lutte contre le dérèglement climatique.