information fournie par France 24 • 07/07/2024 à 17:56

Un sommet des dirigeants d'Afrique de l'Ouest s'est ouvert dimanche à Abuja dans un contexte politique tendu après la décision des régimes militaires du Niger, du Mali et du Burkina de s'unir au sein d'une "confédération". Pour plus d'informations Nabia Makhloufi interview Seiddik Abba, président du Centre international d'études et de réflexions sur le Sahel (CIRES).