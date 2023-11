information fournie par France 24 • 08/11/2023 à 17:34

Au moins 29 personnes ont été tuées et plus de 300 000 déplacées en Somalie dans des inondations causées par des pluies diluviennes qui frappent l'Afrique de l'Est, a déclaré mardi soir le président de l'agence somalienne de gestion des catastrophes.