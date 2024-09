information fournie par France 24 • 20/09/2024 à 09:37

La série d'explosions de bipeurs et talkie-walkie au Liban a fait des dizaines de morts et des milliers de blessés. Une vague de panique s'est emparée des membres du Hezbollah, mais aussi de nombreux citoyens suite à cette attaquée imputée à Israël. Cette inquiétude est alimentée par les réseaux sociaux, où circulent de fausses photos et vidéos d'appareils qui auraient également été ciblés.