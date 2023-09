Slovaquie : vers un virage pro-russe après les élections parlementaires?

information fournie par France 24 • 29/09/2023 à 10:39

Alors que, jusqu'ici, la Slovaquie n'avait pas hésité à venir en aide à l'Ukraine, livrant des armes, des avions et recueillant des réfugiés, la situation pourrait changer et Kiev risque de perdre l'un de ses plus proches alliés dans la région. Des élections parlementaires anticipées doivent se tenir ce dimanche et l'ancien Premier ministre pro-russe Robert Fico, chef du parti SMER, caracole en tête des sondages. Reportage de Magdalena Chodownik.