information fournie par France 24 • 16/05/2024 à 10:37

Le Premier ministre slovaque Robert Fico est hospitalisé en urgence vitale après avoir été fait l'objet d'une tentative d'assassinat par arme à feu. Qui en veut au dirigeant populiste ? On va plus loin avec Marc Semo, Bruno Daroux et Alexis Rosenzweig.