Situation tendue à la frontière soudano-tchadienne, deux mois après le début du conflit au Soudan

information fournie par France 24 • 22/06/2023 à 00:30

la situation à la frontière entre le Tchad et le Soudan devient de plus en plus compliquée. Depuis plus de deux mois le Soudan est ravagé par une guerre et les Soudanais tentent de fuir vers les pays voisins, ce qui n'est pas sans conséquences, et l'inquiétude a gagné le Tchad car les risques sécuritaires son importants. On en parle avec notre correspondant à N'Djamena Mamadou Djimtebaye dans cette édition.