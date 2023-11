Situation humanitaire à Gaza : "On a des mortalités exponentielles"

information fournie par France 24 • 02/11/2023 à 15:20

Les frappes israéliennes successives sur le plus grand camp de réfugiés de Gaza en riposte aux attaques du 7 octobre ont fait "des dizaines" de morts selon le Hamas, des bombardements que l'ONU a assimilés à de possibles "crimes de guerre". La situation dans la bande de Gaza est "catastrophique", selon les ONG. Mohammed Abu Selmeya, directeur de l'hôpital al-Shifa à Gaza, le plus grand du territoire, a lancé un "dernier appel concernant l'arrêt du générateur principal", faute de carburant. "Si ce générateur s'arrête, la prochaine annonce sera la mort de bébés sous incubateurs, de patients sous ventilateurs, dans les soins intensifs et les salles d'opération". Jean-François Corty, médecin humanitaire et vice-président de Médecins du Monde, était sur France 24 pour évoquer la situation.