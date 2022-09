Sissoco Embalo : "Je demande la libération sans condition des soldats ivoiriens détenus au Mali"

information fournie par France 24 • 21/09/2022 à 13:39

Le président en exercice de la Cédéao affirme que le sommet extraordinaire de l'organe régional qu'il a convoqué cette semaine à New York se penchera sur le Mali et la Guinée. Un sommet que le président de Guinée Bissau nie avoir convoqué à la demande du président ivoirien, Alassane Ouattara, en raison de l'affaire de soldats ivoiriens détenus au Mali. À ce sujet, il estime que ce ne sont pas des mercenaires comme l'affirme la junte malienne. Et demande leur libération sans conditions.